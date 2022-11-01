Зняла костюм черв'яка і залишилася в самому боді: Гайді Клум повеселилася на Геловін-паті

Німецька супермодель Гайді Клум – справжня королева Геловіна. Щороку вона тішить шанувальників нетривіальним вибором костюма для своєї чергової вечірки. Цього року модель організовує паті вже в двадцять перший раз.
Цього року Клум з'явилася на вечірці в Sake No Hana у Нью-Йорку у костюмі величезного хробака. А її чоловік Том Каулітц вбрався рибалкою з виколотими очима, який тримав хробака на вудку.
Позувавши фотографам 49-річна модель зняла костюм черв'яка і залишилася в нюдовому комбінезоні-боді розшитому стразами, коричневих гостроносих черевиках на підборах і з маскою на обличчі.
Також Хайді мав червоний манікюр.
Блондинка розпустила свої об'ємні світлі кучері і з радістю позувала зі своїм чоловіком Томом, який, як і раніше, залишався в костюмі рибалки з оком, що випало.
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