Зняла нарощене волосся: Кайлі Дженнер похизувалася новою зачіскою

Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен – 26-річна Кайлі Дженнер – похизувалася перед своїми фолловерами у Instagram новим образом. Вона зняла своє нарощене волосся і продемонструвала нову коротку стрижку.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі приміряла чорний об'ємний сатиновий топ від HELSA і довгу обтислу спідницю від Melissa Simone, що підкреслює її стегна. Свій образ дівчина доповнила великими срібними прикрасами – сережками та кільцями.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

У коментарях під фото фоловери написали Кайлі, що з такою зачіскою вона стала схожою на свою маму – Кріс Дженнер.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер відвідала показ Jacquemus у Франції. На захід вона вдягла червону мінісукню з драпуваннями та підплічниками.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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