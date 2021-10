Знімання не закінчені: Синтія Ніксон під час роботи над новим епізодом "Сексу і міста"

Реліз серіалу відбудеться вже у грудні.

У Нью-Йорку тривають знімання десятисерійного серіалу And Just Like That..., який стане продовженням культового "Сексу і міста". Що саме ми побачимо в новому шоу поки невідомо, але те, що в цьому проєкті з'являться усіма улюблені актори — це точно.

Кілька днів тому HBO Max опублікував нове промовідео довгоочікуваного мінісеріалу. У короткому ролику розповідь ведеться від імені Сари Джесіки Паркер, яка зіграла в серіалі роль Кері Бредшоу. Акторка трохи розповіла про знімання і показала, що відбувається за кадром. Наприкінці відео Сара повідомила, що реліз шоу відбудеться у грудні 2021 року. Але ось точну дату, на жаль, поки що не назвала.

Але судячи з останніх кадрів папараці, робота на знімальному майданчику ще не закінчена. Під приціл цього разу потрапила Синтія Ніксон, яка знову зіграє Міранду Гоббс. З акторкою також була і Карен Піттман. Епізод знімали у Центальному парку і обидві акторки Біли дуже стильно одягнені.

Синтія Ніксон і Карен Піттман / Getty Images

На Синтії була чорна асиметрична спідниця, водолазка кольору гарбуза і сіра куртка. Завершили образ сумка, замшеві чоботи і коричневий рюкзак. Карен була одягнена не менше стильно, адже на ній був помаранчевий костюм, картата жилетка і бабуші з декором.

Синтія Ніксон і Карен Піттман / Getty Images

