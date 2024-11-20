Золото їй личить: 62-річна Демі Мур підкреслила фігуру прямою сукнею з бісером

Акторка мала гламурний вигляд і була в гарному настрої.

Голлівудська зірка Демі Мур на початку цього місяця відсвяткувала свій 62-й день народження, але, окрім цього особистого свята, листопад у неї дуже насичений — вона регулярно відвідує різні прем'єри, церемонії та вечірки.

Демі Мур / Фото: Associated Press

19 листопада акторка відвідала церемонію ELLE Women in Hollywood, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Перед камерами Мур з'явилася в золотій приталеній прямій сукні від бренду Ralph Lauren, яку презентувала в колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Вбрання жінки було без рукавів, але зі щільними підплічниками. Також сукня повністю була розшита довгастим бісером.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила своєю улюбленою зачіскою з довгим волоссям, вечірнім макіяжем та декількома прикрасами – на її руках можна розглянути красиві каблучки, а у вухах довгасті сережки.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Також у сукні від Ralph Lauren на цій церемонії у Лос-Анджелесі з'явилася акторка Єва Лонгорія. На ній було довге вбрання на одне плече і з голою спиною.

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