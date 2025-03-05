Золото їй личить: Дженніфер Лопес прийшла на вечірку в оригінальній в'язаній сукні

Вона мала гламурний вигляд, а сукня підкреслювала її фігуру.
Суперзірка Дженніфер Лопес відвідала вечірку CAA Pre-Oscar у The Living Room, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Для цього заходу вона та її команда стилістів підібрали золоту сукню від бренду Tom Ford.
Це була довга сукня-водолазка з рукавами. Вона виконана із золотої нитки і здавалася ніби металевою. В'язка у вбрання була великою і в деяких місцях трохи прозорою. Дженніфер носила сукню з прикрасами від Suzanne Kalan, а також босоніжками на підборах та гламурним клатчем від бренду Judith Leiber. Волосся артистка розпустила, а на її обличчі був улюблений макіяж у коричневій гамі.
Свої вечірні образи Дженніфер доповнює сумками від Judith Leiber не вперше. Одна з її нещодавніх появ із цим аксесуаром була на заході, організованому напередодні 67-ї щорічної церемонії вручення нагород GRAMMY. Тоді клатчем вона доповнила вбрання з декольте від Lapointe.
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