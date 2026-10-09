Золотий костюм і прозорі туфлі: Александр Скарсгард знову здивував сміливим образом

Александр Скарсгард / © Associated Press

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Актор Александр Скарсгард прославився не лише своїми ролями, а й стилем, адже кожна його поява останнім часом — це ціле модне шоу. Стиліст актора Гаррі Ламберт обирає для нього сміливі і незвичні образи, які б наважився одягнути не кожен чоловік, однак саме такий крок зіграв на руку Александру, адже він став надзвичайно впізнаваним.

Під час чергової прем’єри фільму «Вікер» (Wicker) у межах Лондонського кінофестивалю BFI 50-річний актор вийшов на червону доріжку у золотому костюмі від Saint Laurent, який одягнув на голе тіло.

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Александр Скарсгард / © Associated Press

Та більше уваги все ж привернуло вельми незвичне взуття — повністю прозорі туфлі на шнурках. Вони стали головним акцентом образу і затьмарили навіть яскравий костюм.

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Александр Скарсгард / © Associated Press

Це провокаційне взуття вперше наробило галасу після дебюту на подіумі в червні. Скарсгард же став першим чоловіком, який наважився вийти у ньому на публіку.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Нагадаємо, що 2025 року актор став одним із кількох голлівудських акторів, які вийшли у світ у ще одній незвичній моделі взуття від Saint Laurent — шкіряних «рибацьких» чоботах.

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