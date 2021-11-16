Зоуї Дешанель, Кейт Мідлтон і Керрі Джонсон: знаменитості, що одягали найпопулярнішу зелену сукню

Зелене вбрання, яке так люблять знаменитості, було названо Vogue, найкращою сукнею другого десятиліття XXI століття.

Комедійна акторка Зоуї Дешанель, яку багато хто пам'ятає за ролями у фільмі "500 днів літа" та серіалу "Новенька", з'явилася на благодійному заході в Лос-Анджелесі і одягла дуже популярну зелену вельветову сукню від британського бренду The Vampire's Wife. Свій образ вона доповнила сріблястим клатчем та чорними туфлями.

Зоуї Дешанель / Associated Press

Але ось Зоуї не єдина знаменитість, яка любить і носить речі від цієї марки. У червні 2021 року в сукні такого ж фасону, тільки в квітковий принт, на зустрічі з королевою Великої Британії з'явилася дружина прем'єр-міністра Бориса Джонсона Керрі. Вона тоді поєднала свій вечірній аутфіт із жовтою сумкою від Gucci та слінгбеками Prada.

Керрі Джонсон / Getty Images

Але ще популярнішою стала сукня цього ж фасону The Vampire's Wife, але тільки виконана з люрексної тканини. У такому вбранні на публіці з'являлася герцогиня Кембриджська Кейт 2019 року.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Також подібне вбрання одягала принцеса Беатріс на весілля співачки Еллі Голдінг та Каспара Джоплінга.

Принцеса Беатріс / Getty Images

Акторка Елізабет Мосс одягла сукню від The Vampire's Wife 2017 року на 33-ту щорічну церемонію вручення нагороди Асоціації телевізійних критиків, яка відбувалася у готелі Beverly Hilton.

Елізабет Мосс / Getty Images

Британська телеведуча та колишня модель Емма Вілліс на церемонії вручення нагороди GQ Men of The Year 2018 року також була помічена у зеленій сукні з рюшами на рукавах та подолі.

Емма Вілліс / Associated Press

А акторка Джордана Спіро одягла цю ж сукню на спеціальний показ другого сезону серіалу "Озарк" 2018 року.

Джордана Спіро / Associated Press

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