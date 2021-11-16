Зоуї Дешанель, Кейт Мідлтон і Керрі Джонсон: знаменитості, що одягали найпопулярнішу зелену сукню

Зелене вбрання, яке так люблять знаменитості, було названо Vogue, найкращою сукнею другого десятиліття XXI століття.
Комедійна акторка Зоуї Дешанель, яку багато хто пам'ятає за ролями у фільмі "500 днів літа" та серіалу "Новенька", з'явилася на благодійному заході в Лос-Анджелесі і одягла дуже популярну зелену вельветову сукню від британського бренду The Vampire's Wife. Свій образ вона доповнила сріблястим клатчем та чорними туфлями.
Але ось Зоуї не єдина знаменитість, яка любить і носить речі від цієї марки. У червні 2021 року в сукні такого ж фасону, тільки в квітковий принт, на зустрічі з королевою Великої Британії з'явилася дружина прем'єр-міністра Бориса Джонсона Керрі. Вона тоді поєднала свій вечірній аутфіт із жовтою сумкою від Gucci та слінгбеками Prada.
Але ще популярнішою стала сукня цього ж фасону The Vampire's Wife, але тільки виконана з люрексної тканини. У такому вбранні на публіці з'являлася герцогиня Кембриджська Кейт 2019 року.
Також подібне вбрання одягала принцеса Беатріс на весілля співачки Еллі Голдінг та Каспара Джоплінга.
Акторка Елізабет Мосс одягла сукню від The Vampire's Wife 2017 року на 33-ту щорічну церемонію вручення нагороди Асоціації телевізійних критиків, яка відбувалася у готелі Beverly Hilton.
Британська телеведуча та колишня модель Емма Вілліс на церемонії вручення нагороди GQ Men of The Year 2018 року також була помічена у зеленій сукні з рюшами на рукавах та подолі.
А акторка Джордана Спіро одягла цю ж сукню на спеціальний показ другого сезону серіалу "Озарк" 2018 року.
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