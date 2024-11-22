Зовсім маленькі: Джорджина Родрігес похизувалася новими татуюваннями

Дівчина поділилася зі своїми шанувальниками, як провела останні два тижні.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес у своєму Instagram показала серію фотографій, на яких показала цікаві події свого життя за останні два тижні. Вона проводила багато часу зі своїми дітьми.

Нагадаємо, Джорджина та її коханий Криштину Роналду виховують п'ятьох дітей. Для двох із них – доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди – Родрігес є біологічною матір'ю. 7-річних близнюків Єву та Матео футболісту народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина спортсмена – 14-річного Кріштіану-молодшого – нічого не відомо.

Родрігес вирушила на прогулянку лісом та фермою з молодшими дітьми. На фото вона позувала у спортивному костюмі з лосинами від Alo, гумових чоботях Chanel, а свій образ доповнила кепкою, сережками та рюкзаком теж від Chanel.

А діти гуляли та грали з собакою, збирали гриби, спостерігали за вівцями і навіть були у курнику.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Також Джорджина встигла зробити собі нове татуювання – вона показала фото із тату-салону та самі малюнки.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Тепер на пальцях обох її рук красується два маленькі перманентні малюнки у вигляді символічного зображення очей і латинських букв "L". Що це означає, вона не зізналася.

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показала, як готувала торт для доньки-іменинниці, якій виповнилося 7 років.

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