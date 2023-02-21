Зовсім скоро: на українські екрани вийде довгоочікувана драма "Крід III: Спадок Роккі Бальбоа"

Це дев’ятий фільм франшизи "Роккі" і триквел спінофу про сина Аполло Кріда - Адоніса Кріда.

В український прокат на початку весни, 2 березня, виходить драма про спорт "Крід III: Спадок Роккі Бальбоа". Режисером фільму виступив актор Майкл Б. Джордан, це його режисерський дебют. Джордан також зіграв у стрічці головну роль - Адоніса Кріда.

У фільмі ми також побачимо Тессу Томпсон ("Тор: Рагнарок"), Джонатана Мейджорса (серіал "Локі"), Флоріана Мунтяну ("Шан-Чі та Легенда Десяти Кілець"), Вуді Гарріса ("Той, хто біжить по лезу 2049"), Філісію Рашад та інших.

Кадри з фільму/Warnerbros.com

Кадри з фільму/Warnerbros.com

У центрі сюжету – Адоніс Крід, який досягнув значних вершин у світі боксу. У сімейному житті у нього теж все добре.

Кадри з фільму/Warnerbros.com

У життя головного героя повертається його друг дитинства, а тепер суперник - Деміен, якого звільнили після тривалого ув'язнення. У юнацькі роки Деміен був чудовим боксером і тепер він хоче всім довести, що його місце – на рингу.

Кадри з фільму/Warnerbros.com

Зустріч колишніх друзів завершиться не просто боєм. Щоб перемогти, Адоніс повинен поставити на карту власне майбутнє, натомість Деміену втрачати нічого.

Кадри з фільму/Warnerbros.com

Нагадаємо, перший фільм із франшизи "Роккі" із Сильвестром Сталонне у головній ролі (Роккі Бальбоа) вийшов у 1976 році. Сталлоне також з'явився у стрічках "Роккі II" (1979), "Роккі III" (1982), "Роккі IV" (1985), "Роккі V" (1990) і "Роккі Бальбоа" (2006).

У 2015 році виходить спіноф "Крід" - про Адоніса Кріда, сина Аполло Кріда, який був суперником і згодом близьким другом Роккі (у цій частині він став тренером).

У 2018 році вийшла стрічка "Крід II", у якій Роккі та Адоніс знову об'єдналися, щоб перемогти спільного суперника – боксера Віктора Драго і його батька-тренера Івана Драго, який вбив батька Кріда, Аполло Кріда, на рингу багато років тому у фільмі "Роккі IV".

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