Напередодні Met Gala, який традиційно влаштовувала Анна Вінтур у Нью-Йорку, акторка Зої Кравіц потрапила під приціл папараці. Зірка сяяла у стильному поєднанні речей — ансамблі від Saint Lauren, розробленому дизайнером Ентоні Ваккарелло.

Вона одягла коричневий кардиган зі штучним хутром, поверх жовтої спідниці міді з квітковою вишивкою, а також доповнила образ аксесуарами: замшевим клатчем та сонцезахисними окулярами від The ​​Row. Завершували образ прозорі гостроносі туфлі.

Однак цей образ не щось екстраординарне, а насправді головна річ у ньому натхненна Жаклін Кеннеді. Кардиган великої в’язки від Saint Laurent, прикрашений хутром, був улюбленою річчю колишньої першої леді у 1970 роках.

У неї ця річ була у двох кольорах — коричневому та чорному. Поєднувала вона його зазвичай зі штанами та сорочками.

