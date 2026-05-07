Зої Кравіц одягла кардиган з хутром — така річ колись була улюбленою у Жаклін Кеннеді
Акторка привернула увагу образом, адже у ньому була особлива річ, яку колись носила інша відома жінка.
Напередодні Met Gala, який традиційно влаштовувала Анна Вінтур у Нью-Йорку, акторка Зої Кравіц потрапила під приціл папараці. Зірка сяяла у стильному поєднанні речей — ансамблі від Saint Lauren, розробленому дизайнером Ентоні Ваккарелло.
Вона одягла коричневий кардиган зі штучним хутром, поверх жовтої спідниці міді з квітковою вишивкою, а також доповнила образ аксесуарами: замшевим клатчем та сонцезахисними окулярами від The Row. Завершували образ прозорі гостроносі туфлі.
Однак цей образ не щось екстраординарне, а насправді головна річ у ньому натхненна Жаклін Кеннеді. Кардиган великої в’язки від Saint Laurent, прикрашений хутром, був улюбленою річчю колишньої першої леді у 1970 роках.
У неї ця річ була у двох кольорах — коричневому та чорному. Поєднувала вона його зазвичай зі штанами та сорочками.