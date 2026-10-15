Зої Кравіц у Нью-Йорку: акторку помітили на зніманнях нової романтичної комедії

Зої Кравіц / © Getty Images

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Зої Кравіц помітили в Нью-Йорку на знімальному майданчику фільму Die Alive — нової стрічки від продюсерської компанії Марго Роббі — LuckyChap. Акторка працювала на вулиці і продемонструвала цікавий і невимушений образ.

Костюмери підібрали для Кравіц сіру футболку та кислотно-зелену атласну спідницю. Також акторка одягла чорне лаконічне пальто і додала коричневі шкіряні туфлі від The Jude.

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Зої Кравіц / © Getty Images

Особливої уваги у цьому луку заслужила сумка на плечі Зої, адже це була неопренова сумка-багет Fendi з квітковою вишивкою.

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Зої Кравіц / © Getty Images

Сам фільм має напрочуд цікаву передісторію, адже у травні за Die Alive точилася справжня бородьба у Голлівуді. Відомі студії та стримери, зокрема Warner Bros., Sony, Universal, Apple, Amazon та Netflix, змагалися за права на сценарій. Зрештою, права виграла компанія Apple Original Films, і Кравіц приєдналася до проєкту як виконавиця головної ролі в червні.

Авторка сценарію Меган Парк не лише пише сценарій, а й режисує цей фільм, який буде романтичною комедією. LuckyChap Entertainment, продюсерська компанія Марго Роббі, займається виробництвом разом з Apple Studios у співпраці з FilmNation. Apple не оголосила офіційного сюжету фільму чи дати виходу, хоча передбачається, що реліз можливий 2027 року. Apple також представляла проєкт без назви в деяких оголошеннях, а Die Alive — це поки що робоча назва.

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