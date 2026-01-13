- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 233
- Час на прочитання
- 1 хв
Зої Кравіц у сукні з мереживом і без бюстгальтера позувала на червоній доріжці премії
36-річна акторка та донька Ленні Кравіца у пікантному вбранні від Saint Laurent відвідала світську церемонію.
Зої Кравіц на червоній доріжці церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз продемонструвала ніжний образ із пікантним акцентом.
Вона позувала у ніжно-персиковій сукні з колекції Saint Laurent Resort 2026. Вбрання мало салатові бретельки із жовтою квітковою вишивкою і кремове мереживо на подолі і в зоні декольте, під яким не було бюстгальтера. Взута вона була у срібні босоніжки.
Ззаду спина була напівоголеною, тож вона показувала свої татуювання.
У Кравіц була зібрана зачіска в пучок і прикрашена срібною квіткою, був макіяж у ніжних відтінках, діамантові сережки-цвяшки у вухах і каблучки з камінням на руках.
Нагадаємо, Зої Кравіц на галаконцерті Музею Академії з’явилася в об’ємному вбранні з колекції Saint Laurent прет-а-порте сезону весна-літо 2026.