Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
1 хв

Зої Кравіц у сукні з мереживом і без бюстгальтера позувала на червоній доріжці премії

36-річна акторка та донька Ленні Кравіца у пікантному вбранні від Saint Laurent відвідала світську церемонію.

Автор публікації
Аліна Онопа
Зої Кравіц

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц на червоній доріжці церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз продемонструвала ніжний образ із пікантним акцентом.

Вона позувала у ніжно-персиковій сукні з колекції Saint Laurent Resort 2026. Вбрання мало салатові бретельки із жовтою квітковою вишивкою і кремове мереживо на подолі і в зоні декольте, під яким не було бюстгальтера. Взута вона була у срібні босоніжки.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Ззаду спина була напівоголеною, тож вона показувала свої татуювання.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

У Кравіц була зібрана зачіска в пучок і прикрашена срібною квіткою, був макіяж у ніжних відтінках, діамантові сережки-цвяшки у вухах і каблучки з камінням на руках.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Нагадаємо, Зої Кравіц на галаконцерті Музею Академії з’явилася в об’ємному вбранні з колекції Saint Laurent прет-а-порте сезону весна-літо 2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
233
