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- Шоу-бізнес
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Зої Салдана опублікувала відео зі спортзалу та вразила своєю фізичною формою
Відома акторка показала, як тренується у залі.
48-річна акторка, зірка франшизи «Аватар» — Зої Салдана— продемонструвала у своєму Instagram, як підтримує свою ідеальну фізичну форму. Вона виконує різні силові вправи, тренується з гантелями, штангою та еспандерами.
Шанувальники захопилися дисципліною зірки та її чудовою фізичною формою. У коментарях користувачі відзначили, що Салдана має неймовірно підтягнутий та енергійний вигляд, а також поцікавилися секретами її тренувань.
Відомо, що акторка регулярно займається спортом і веде активний спосіб життя. У своїх інтерв’ю Зої неодноразово розповідала, що поєднує силові тренування з вправами на гнучкість і рухливість, оскільки це допомагає їй підтримувати форму та витримувати інтенсивні знімання у масштабних голлівудських проєктах.
Зазначимо, що Зої Салдана — мама трьох синів, яких вона виховує разом зі своїм чоловіком, італійським художником Марко Перего.
Нагадаємо, що раніше Зої Салдана вразила всіх на світському заході у вишуканій червоній сукні.