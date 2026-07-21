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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Зої Салдана опублікувала відео зі спортзалу та вразила своєю фізичною формою

Відома акторка показала, як тренується у залі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Зої Салдана

Зої Салдана / © Associated Press

48-річна акторка, зірка франшизи «Аватар» — Зої Салдана— продемонструвала у своєму Instagram, як підтримує свою ідеальну фізичну форму. Вона виконує різні силові вправи, тренується з гантелями, штангою та еспандерами.

Шанувальники захопилися дисципліною зірки та її чудовою фізичною формою. У коментарях користувачі відзначили, що Салдана має неймовірно підтягнутий та енергійний вигляд, а також поцікавилися секретами її тренувань.

Відомо, що акторка регулярно займається спортом і веде активний спосіб життя. У своїх інтерв’ю Зої неодноразово розповідала, що поєднує силові тренування з вправами на гнучкість і рухливість, оскільки це допомагає їй підтримувати форму та витримувати інтенсивні знімання у масштабних голлівудських проєктах.

Зазначимо, що Зої Салдана — мама трьох синів, яких вона виховує разом зі своїм чоловіком, італійським художником Марко Перего.

Нагадаємо, що раніше Зої Салдана вразила всіх на світському заході у вишуканій червоній сукні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
174
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