Зої Салдана у білизняній сукні з мереживом і без бюстгальтера вручила статуетку "Оскар"
47-річна акторка у пікантному вбранні від Saint Laurent була співведучою церемонії.
Зої Салдана продемонструвала один із найпікантніших образів на цьогорічній церемонії «Оскар», яка відулася у театрі Долбі, у Лос-Анджелесі.
На червону доріжку акторка вийшла у чорній шовковій сукні у білизняному стилі від бренду Saint Laurent. Вбрання мало тонкі бретельки і мереживний прозорий верх, під яким не було бюстгальтера.
Аутфіт Салдана доповнила чорними босоніжками, розкішним кольє з діамантами і рубінами від Cartie, діамантовими сережками-цвяшками і такими каблучками. Волосся вона зібрала у романтичний пучок, випустивши і накрутивши одне пасмо спереду. Макіяж у неї був у ніжних відтінках.
Цього вечора Зої була співведучою церемонії і вручила нагороду у номінації «Найкраща акторка другого плану» Емі Медіган за гру у фільмі «Зброя».