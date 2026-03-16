Зої Салдана у білизняній сукні з мереживом і без бюстгальтера вручила статуетку "Оскар"

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана продемонструвала один із найпікантніших образів на цьогорічній церемонії «Оскар», яка відулася у театрі Долбі, у Лос-Анджелесі.

На червону доріжку акторка вийшла у чорній шовковій сукні у білизняному стилі від бренду Saint Laurent. Вбрання мало тонкі бретельки і мереживний прозорий верх, під яким не було бюстгальтера.

Аутфіт Салдана доповнила чорними босоніжками, розкішним кольє з діамантами і рубінами від Cartie, діамантовими сережками-цвяшками і такими каблучками. Волосся вона зібрала у романтичний пучок, випустивши і накрутивши одне пасмо спереду. Макіяж у неї був у ніжних відтінках.

Цього вечора Зої була співведучою церемонії і вручила нагороду у номінації «Найкраща акторка другого плану» Емі Медіган за гру у фільмі «Зброя».

Зої Салдана та Емі Медіган / © Associated Press