Зради, суди та нові діти: чому всі жаліють Глое Кардашян

Сім'я Кардашян завжди на слуху, і не лише через медіа-популярність, а й через постійні скандали, в яких вони фігурують. Адже нещодавно світ обговорював розлучення Кім і Каньє, потім сталася тиснява на концерті бойфренда Кайлі, від наслідків якої постраждали і померли люди, тепер черга дійшла і до Глое.

Світ зараз активно обговорює 37-річну Глое Кардашян через її невдалі стосунки з баскетболістом Трістаном Томпсоном. Пара знайома від 2016 року і за цей час Глоє пережила чимало болісних моментів, які були пов'язані з постійними зрадами спортсмена.

Трістан Томпсон / Getty Images

Особливо підкосили дівчину інтрижки Трістана, коли вона була вагітна їхньою дочкою. Поки Глоє носила під серцем дитину, спортсмена неодноразово бачили з іншими жінками, на фото також потрапляли поцілунки. Як, виявилося пізніше, зраджував Трістан медіа-зірці зі стриптизерками і одна з них навіть заявляла про вагітність, але невдовзі її повідомлення на цю тему було видалено із соцмереж. Стосунки пари тривали до 2019 року, коли дівчина дізналася про зради — кинула Трістана.

Глої Кардашян та Трістан Томпсон / Getty Images

Але і Глоя в цій історії не найсвятіша, адже Трістан пішов до неї 2016-го, коли його дівчина, модель Джордан Крейг, була вагітна. Сина, який для Трістана став первістком, модель народила у грудні того ж року.

Діти Трістана Томпсона від Глое Кардашян та Джордан Крейг / Instagram Tristan Thompson

Весь час після розтавання Глое та Трістан підтримували стосунки через маленьку дочку. А 2020 року Глое вирішила дати колишньому другий шанс і вони знову почали зустрічатися. Їх разом бачили на вечірках та прогулянках, також неодноразово вони ходили разом забирати Тру із балетної школи. Здавалося б, що стосунки стали ідеальними і Глое знову заговорила про вагітність, дівчина дуже хотіла другу дитину та планувала скористатися послугами сурогатної матері, але через пандемію та проблеми зі здоров'ям цю ідею відклали.

Проте сімейна ідилія тривала не довго, Глое та Трістан розірвали стосунки у червні 2021 року. Причиною розлучення стали нові зради та нова вагітність, але не Глое, а коханки Томпсона. Як виявилося, під час стосунків із Кардашян він крутив роман із фітнес-моделлю Маралі Ніколс.

Маралі Ніколс / instagram.com/maraleenichols

Після зв'язку з Трістаном дівчина завагітніла та у березні 2021 року народила дитину. Маралі також подала на Томпсона до суду, задля виплатити аліментів, також вона хотіла, щоб спортсмен покрив витрати на немовля: підгузки, ліки, пологи. До цього, як повідомляє Daily Mail, Томпсон намагався відкупитися від дівчини 75 тисячами доларів, вона повинна була зробити аборт і мовчати про те, що сталося.

Маралі Ніколс / instagram.com/maraleenichols

"Ти знаєш, що я відчуваю. Мої почуття ніяк не змінилися. Я ніяк не братиму участі. До речі, якщо ти думаєш, що народження цієї дитини принесе тобі гроші, ти сильно помиляєшся. Якщо ти не в курсі, я завершую кар'єру після цього сезону, тому як підтримку ти отримаєш тільки те, що можна отримати від безробітного. Це всього пара сотень доларів на місяць, тому тобі ліпше взяти ці 75 тисяч", — йдеться у текстовому повідомленні, відправленому Томпсоном, яке Маралі надала суду.

Дитина Маралі Ніколс / instagram.com/maraleenichols

Згідно з заявами дівчини, їхній роман тривав п'ять місяців, а дитина була зачата в Г'юстоні, штат Техас, у день 30-річчя Томпсона. У цей час він ще зустрічався з Глое і вона була на вечірці з нагоди його дня народження з їхньою трирічною дочкою.

Глон Кардашян та Трістан Томпсон / Instagram Глої Кардашян

Після того як Маралі подала до суду Трістан, тривалий час заперечував своє батьківство і навіть подав на неї зустрічний позов. Але після експертизи на батьківство було підтверджено, що батьком дитини є Томпсон. Баскетболіст публічно вибачився перед Глое Кардашян і зізнався у своїй зраді, опублікувавши в Instagram-сторісі повідомлення.

"Сьогодні результати тесту на батьківство показали, що я батько дитини Маралі Ніколс. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії. Тепер, коли батьківство встановлено, я з нетерпінням чекаю на можливість дружно виховувати нашого сина. Я щиро вибачаюсь перед усіма, кого образив чи розчарував під час цього випробування, як публічно, так і в приватному порядку... Глое, ти цього не заслуговуєш... Ти не заслуговуєш на той душевний біль і приниження, які я тобі завдав. Мої дії безумовно не збігаються з тим, як я ставлюся до тебе. Я відчуваю до тебе глибоку повагу та любов. Незалежно від того, що ти можеш подумати. Ще раз, я неймовірно жалкую", — написав спортсмен.

Глое після скандалу на публіці практично не з'являється, а в соцмережах ділиться в основному знімками доньки Тру або рекламними постами просуваючи свій бренд Good American. Також Кардашян показала кілька знімків зі святкування Різдва, яке вона провела із сім'єю.

"Вона дійсно думала, що це Різдво буде іншим. Трістан пообіцяв їй, що він змінився. Вони говорили про те, що у них буде більше дітей і що вони постаріють разом. Але зрада і нова дитина розбили для неї всі ці мрії", — розповіло джерело The Sun.

Глое Кардашян та її дочка Тру / Instagram Глої Кардашян

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