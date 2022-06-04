Зраджував з мамою одноклубника: Шакіра розійшлася з чоловіком після 11 років стосунків

Колумбійська співачка офіційно підтвердила розрив стосунків із футболістом.
45-річна Шакіра та її громадянський чоловік 35-річний Жерар Піке розійшлися після 11 років стосунків. Про це повідомила співачка.
"З жалем підтверджуємо, що ми розходимося. Заради благополуччя наших дітей, які є для нас головним пріоритетом, ми просимо поважати наше приватне життя. Дякуємо за розуміння", — йдеться у заяві артистки.
Причиною розриву стали численні зради футболіста. Він закрутив роман із мамою свого 17-річного одноклубника Пабло Гаві, пише іспанське видання El Periodico.
Піке також часто бачили у нічних клубах у супроводі інших жінок.
Нагадаємо, у Шакіри та Жерара є два спільні сини — 9-річний Мілан і 7-річний Саша.
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