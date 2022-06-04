Зраджував з мамою одноклубника: Шакіра розійшлася з чоловіком після 11 років стосунків

Зраджував з мамою одноклубника: Шакіра розійшлася з чоловіком після 11 років стосунків

Колумбійська співачка офіційно підтвердила розрив стосунків із футболістом.

45-річна Шакіра та її громадянський чоловік 35-річний Жерар Піке розійшлися після 11 років стосунків. Про це повідомила співачка.

Шакіра та Жерара Піке / Фото: Інстаграм Шакіри

"З жалем підтверджуємо, що ми розходимося. Заради благополуччя наших дітей, які є для нас головним пріоритетом, ми просимо поважати наше приватне життя. Дякуємо за розуміння", — йдеться у заяві артистки.

Шакіра та Жерар Піке / Фото: Associated Press

Причиною розриву стали численні зради футболіста. Він закрутив роман із мамою свого 17-річного одноклубника Пабло Гаві, пише іспанське видання El Periodico.

Піке також часто бачили у нічних клубах у супроводі інших жінок.

Нагадаємо, у Шакіри та Жерара є два спільні сини — 9-річний Мілан і 7-річний Саша.

Шакіра із синами / Фото: Getty Images

Шакіра та Піке / Фото: Инстаграм Жерара Пике

Шакіра та Жерар Піке з дітьми / Фото: Інстаграм Шакіри

Читайте також: