Зріст 212 сантиметрів, має три судна і виховує доньку: що відомо про нового "Холостяка" В’ячеслава Кравцова

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Сьогодні, 16 жовтня, на СТБ стартував 15-й сезон романтичного реалітішоу «Холостяк». Його головним героєм став український баскетболіст В’ячеслав Кравцов. Цього вечора глядачі побачили перші знайомства спортсмена з учасницями і більше дізналися про його життя.

В’ячеслав Кравцов/Instagram slava5555

Народився в Одесі та грав у НБА

В’ячеслав народився 25 серпня 1987 року в Одесі, а у 17 років переїхав до Києва. Його зріст — 212 сантиметрів, і на баскетбольному майданчику він грає на позиції центрового.

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За свою кар’єру Кравцов виступав за європейські клуби, а також грав у НБА за Detroit Pistons і Phoenix Suns. Багато років він представляв Україну у складі національної збірної.

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В’ячеслав Кравцов/Instagram holostyakstb

Познайомився з майбутньою дружиною у соцмережах

Особисте життя спортсмена також пов’язане з романтичною історією. З моделлю Еліною Руденко, володаркою титулу першої віцеміс України-2015, він почав спілкуватися у соціальних мережах.

Їхнє перше побачення відбулося взимку 2017 року на київському вокзалі. Тоді В’ячеслав після травми пересувався на милицях, тому дівчині довелося самій нести важку валізу.

В’ячеслав Кравцов робить пропозицію Еліні Руденко/Instagram mostvideo.tv

2019 року закохані одружилися, а в лютому 2021-го у них народилася донька Мелісса.

Еліна Руденко та В’ячеслав Кравцов/Instagram skulimovskaya_elena

В’ячеслав Кравцов з донькою/Instagram slava5555

В’ячеслав Кравцов з донькою/Instagram slava5555

Розповів, чому розпався шлюб

За словами Кравцова, вони з дружиною мали сильні почуття та були щасливі разом. Проте тривала розлука позначилася на їхніх стосунках. Спортсмен розповів, що через його від’їзд вони не бачилися пів року. Спілкування на відстані поступово віддалило їх одне від одного, почастішали сварки. Зрештою подружжя відверто поговорило й вирішило розлучитися.

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Після розриву В’ячеслав підтримує близькі стосунки з донькою і регулярно проводить із нею час. Сам він, за його словами, вже три роки не перебуває у романтичних стосунках.

В’ячеслав Кравцов/Instagram slava5555

Вклав зароблене у нерухомість і судна

Після багатьох років спортивної кар’єри за кордоном Кравцов повернувся до України. Він зізнався, що вже кілька років замислюється про завершення професійних виступів. Зароблені кошти В’ячеслав вкладав у нерухомість і підприємництво. Він відкрив власний бізнес у сфері морської логістики та, за його словами, володіє трьома вантажними суднами.

В’ячеслав Кравцов/Instagram slava5555

В’ячеслав Кравцов/Instagram slava5555

Поділився особистим і пояснив, навіщо прийшов на шоу

Під час представлення баскетболіст також розповів про важке випробування у родині: у його матері діагностували рак. За словами В’ячеслава, лікарі не можуть сказати, скільки часу їй залишилося.

Кравцов наголосив, що готовий до нових стосунків і хоче зустріти жінку, з якою зможе провести життя. Саме це бажання привело його на «Холостяк». Спортсмен визнав: хоча у професійному житті він звик багато що прораховувати наперед, із почуттями такий підхід не працює.

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В’ячеслав Кравцов/Instagram slava5555

В’ячеслав Кравцов/Instagram slava5555

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