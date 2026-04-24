Зріст 212 см, професійний баскетболіст і власник кораблів: що відомо про головного героя нового сезону шоу «Холостяк»

В’ячеслав Кравцов

Український баскетболіст — 38-річний В’ячеслав Кравцов — став головним героєм нового сезону реалітішоу «Холостяк». Тож тепер інтерес до його життя вийшов далеко за межі баскетбольного майданчика. Що відомо про життя спортсмена, розповідаємо у нашому матеріалі.

Шлях до великого спорту

В’ячеслав Кравцов народився 25 серпня 1987 року в Одесі. У 17-річному віці переїхав до Києва. Він з дитинства захоплювався спортом, але саме баскетбол став справою його життя. Завдяки високому зросту — 212 см — та фізичним даним він швидко звернув на себе увагу тренерів. Уже в юному віці В’ячеслав розпочав професійну кар’єру і поступово закріпився у складі сильних команд.

Кар’єра баскетболіста

Кравцов — один із найуспішніших українських баскетболістів свого покоління. Він грав за низку європейських клубів, а також мав досвід виступів у НБА. Спортсмен, зокрема, виступав за такі команди, як Detroit Pistons та Phoenix Suns. Хоча його кар’єра в США не була тривалою, сам факт участі у найсильнішій баскетбольній лізі світу — вже значне досягнення.

В’ячеслав багато років виступав за національну збірну України, представляючи країну на міжнародних турнірах, зокрема чемпіонатах Європи. Уже понад 10 років очолює національну збірну України з баскетболу та є рекордсменом за кількістю зіграних матчів, набраних очок і підбирань.

Його ігрове амплуа — центровий. Він відомий своєю грою під кільцем, блок-шотами та потужною фізичною присутністю на майданчику.

Особисте життя

Попри публічність, В’ячеслав завжди намагався не виносити особисте життя на загал. Відомо, що у 2019 року Кравцов зробив пропозицію «Міс Тернопіль» та «Віце-міс Україна-2015» Еліні Руденко. Наприкінці 2019 року пара одружилася, а в 2021 році у них народилася донька Мелісса. Кілька років тому В’ячеслав розлучився.

В’ячеслав Кравцов із донькою

Вʼячеслав має власний бізнес у сфері морської логістики.

Новий етап у житті

Участь у романтичному реалітішоу — це незвичний крок для професійного спортсмена. Але для Кравцова це можливість проявитися з іншого боку — не як гравця, а як чоловіка, який шукає кохання. Попереду на Вячеслава чекає важливий матч, за яким будуть спостерігати тисячі глядачів, — вже не на баскетбольному майданчику, а в особистому житті.

За словами самого спортсмена, зараз він відкритий до серйозних стосунків і хоче знайти людину, з якою зможе побудувати міцну сім’ю.