Зробила акцент на декольте: три образи Олівії Вайлд на Венеційському кінофестивалі

Зірка відвідала прем'єру фільму "Не хвилюйся, дорога" у Венеції, в Італії. Перед фотографами 38-річна Олівія з'явилася у лимонно-жовтій сукні Gucci з глибоким декольте, розшитій камінням, та довгим шлейфом із пір'ям.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

У зірки було розпущене і укладене гарними локонами довге волосся, а на обличчі був макіяж. Також на шиї сяяло дороге намисто.

А за кілька годин до виходу на червону доріжку Вайлд потрапила під приціл фотографів на пристані. Вдень вона була в зеленому теплому костюмі від Chanel, що складався з короткого жакета та спідниці міді з осінньої колекції, який доповнила шкіряними чоботями на підборах також від Chanel.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Акторка мала нюдовий манікюр і легкий денний макіяж, а на обличчі - чорні сонцезахисні окуляри. Волосся було гарно укладене хвилями.

Також акторка відвідала вечірку у Венеції, де з'явилася у штанному костюмі з осінньо-зимової колекції Saint Laurent 2022 року. Смокінг Вайлд одягла на голе тіло, а взута була в гостроносі черевики на підборах. Зірка мала насиченіший макіяж зі стрілками на повіках.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

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