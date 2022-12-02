Зробила акцент на формах: Алессандра Амбросіо в яскравому комбінезоні сяяла на відкритті фестивалю

Бразильська модель Алессандра Амбросіо була присутня на вечірці після відкриття Міжнародного кінофестивалю Red Sea International Film Festival у Джидді, Саудівська Аравія

Алессандра відвідала показ фільму "До чого тут кохання?". 41-річна манекенниця одягла неоново-синій обтислий комбінезон, який переливався камінням, а зверху накидку у вигляді максіспідниці, яка трималася на масивному золотому ланцюгу, що фіксувався через плече.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Амбросіо взула сині сатинові туфлі-човники на підборах. На зап'ясті вона мала золотий браслет, а у вухах – кілька різних сережок. Також модель зробила насичений макіяж, підкресливши пухкі губи нюдовою помадою та акцентувала увагу на очах.

Модель любить екстравагантні образи. Минулого свого виходу на захід у Лос-Анджелесі вона одягла білу сукню з глибоким декольте та золотим поясом-ланцюжком на талії. Також у вбрання був зухвалий розріз до стегна.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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