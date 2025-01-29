Зробила акцент на яскравих сережках: "Міс Франція-2024" Єва Жиль сяяла на Тижні моди

Незмінною в її образі завжди залишається лише стильна зачіска піксі.
21-річна Єва Жіль, французька модель і власниця титулу "Міс Франція-2024", відвідала Тиждень високої моди. Дівчина сяяла як гостя одразу на кількох модних показах.
Першим модним шоу, яке відвідала Єва, був показ колекції Julien Fournié. Вона продемонструвала вбрання, яке включало синьо-чорний жакет, що підкреслює талію і має декольте, а також чорні легінси. Цей лук вона доповнила чоботами з текстурної шкіри, яскравим макіяжем з помадою винного кольору та масивними сережками з чорного бісеру.
Другий лук Єви був менш зухвалим. Королева краси одягла костюм молочного відтінку, який включав креативний жакет і широкі штани. Обидва вироби були прикрашені камінням. Поєднала костюм Єва з довгими сережками та туфлями на платформі.
Нагадаємо, що раніше Єва відвідала фотокол заходу Danse Avec Les Stars 2025. На ній було мінівбрання, що включало контрастні кольори – чорний і білий. Зокрема, модель одягла мінісукню без бретельок і сорочку з довгими рукавами.
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