Зробила акцент на яскравих сережках: "Міс Франція-2024" Єва Жиль сяяла на Тижні моди

Незмінною в її образі завжди залишається лише стильна зачіска піксі.

21-річна Єва Жіль, французька модель і власниця титулу "Міс Франція-2024", відвідала Тиждень високої моди. Дівчина сяяла як гостя одразу на кількох модних показах.

Першим модним шоу, яке відвідала Єва, був показ колекції Julien Fournié. Вона продемонструвала вбрання, яке включало синьо-чорний жакет, що підкреслює талію і має декольте, а також чорні легінси. Цей лук вона доповнила чоботами з текстурної шкіри, яскравим макіяжем з помадою винного кольору та масивними сережками з чорного бісеру.

Єва Жіль / Фото: Getty Images

Другий лук Єви був менш зухвалим. Королева краси одягла костюм молочного відтінку, який включав креативний жакет і широкі штани. Обидва вироби були прикрашені камінням. Поєднала костюм Єва з довгими сережками та туфлями на платформі.

Єва Жіль / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше Єва відвідала фотокол заходу Danse Avec Les Stars 2025. На ній було мінівбрання, що включало контрастні кольори – чорний і білий. Зокрема, модель одягла мінісукню без бретельок і сорочку з довгими рукавами.

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