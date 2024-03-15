Зробила брови, як у Памели Андерсон: Джуно Темпл здивувала образом на церемонії у Беверлі-Гіллз

Зірка серіалу "Тед Лассо", акторка Джуно Темпл, відвідала 35-ту щорічну церемонію вручення премії GLAAD Media Awards, яка відбулася у готелі Beverly Hilton.

34-річна акторка одягла ніжно-рожеву сукню від Vivienne Westwood класичного для цього Модного дому дизайну, оскільки у неї був корсет та багато драпувань на декольте та спідниці.

Також вбрання прикрашало високий розріз, фігурне декольте, широкі бретельки та милий бантик на грудях. Образ Джуно доповнила лаконічними сережками, кільцем у вигляді серця, чорними лаковими туфлями на високій платформі, а також чорним шовковим чокером та милою сумкою у вигляді серця, що була усипана стразами.

Джуно Темпл / Фото: Getty Images

Зачіску Темпл зробила креативну, оскільки мала високий недбалий хвіст. Макіяж також здивував, адже акторка віддала перевагу бровам-ниточкам, як у Памели Андерсон. Такі брови були популярні в 90-х і початку двохтисячних років і 2023 навіть на деякий час повернулися в тренди.

Джуно Темпл / Фото: Getty Images

До речі, із подібним клатчем зірка вже з'являлася на червоній доріжці. Нещодавно Джуно сяяла на церемонії Emmy Awards у сміливій сукні від бренду Vera Wang, яку доповнила червоним клатчем-серцем.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

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