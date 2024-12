Зробила два хвостики і одягла гламурну сукню з голою спиною: Ель Феннінг на прем'єрі фільму

Акторка Ель Феннінг відвідала прем'єру фільму "Повна невідомість" у Лос-Анджелесі. У цьому фільмі вона зіграла разом із голлівудським красенем Тімоті Шаламе, який прославився завдяки ролі у фільмі "Дюна".

Дівчина сяяла перед фотографами в гламурній сукні відтінку айворі, створеній Домом Gucci. Це було вбрання прямого фасону та зі шлейфом.

Спина у сукні була голою, а її бретельки, спину та декольте прикрашало оздоблення камінням. Також на грудях у сукні був невеликий бант, також декорований камінням.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Цікавим акцентом в образі стала зачіска Ель, адже вона зібрала волосся у два низькі хвостики, які прикрасила гламурними гумками. Також на її обличчі був гарний макіяж у нюдовій гамі, який дуже вдало пасував до її сукні. Ще більшого гламуру додавали луку прикраси від ювелірного бренду Cartier.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що під час знімань у цьому фільмі Ель і Тімоті регулярно фотографували папараці та акторів було просто не впізнати. Акторка мала волосся іншого кольору, а Тімоті носив сорочки і потерті джинси.

Тімоті Шаламе та Ель Феннінг на зйомках / Фото: Getty Images

Шаламе зіграв легендарного музиканта та співака Боба Ділана, а Феннінг дісталася роль коханої головного героя – Сьюз Ротоло, яка була американською художницею італійського походження та дочкою радикалів – членів Комуністичної партії США. Це були перші серйозні стосунки Ділана і тривали вони від 1961 до 1964 року. Саме ця дівчина сфотографована пліч-о-пліч з Діланом на обкладинці його другого альбому The Freewheelin' Bob Dylan. Критики тоді пов'язали Ротоло з деякими ранніми піснями Ділана про кохання, включаючи Don't Think Twice It's All Right.

Боб Ділан та Сьюз Ротоло на обкладинці альбому The Freewheelin' Bob Dylan / Фото: Getty Images

