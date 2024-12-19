Зробила гіпс із танкеткою: Кім Кардашян шокувала тим, як лікує зламану ногу

Теледіва та бізнеследі — 44-річна Кім Кардашян — нещодавно зламала ногу, проте відмовлятися від свого образу вона не готова, тому зробила особливий гіпс із танкеткою.

Фотографією ноги в гіпсі Кім поділилася на своїй сторінці в Instagram Stories. У неї в результаті вийшло щось типу ботильйонів на танкетці з відкритим мисом. Ймовірно, їй довелося постаратися, щоб знайти лікаря, який погодиться зробити таке. Які рекомендації їй дали – невідомо, як і те, чи можна наступати на ногу.

Не забула Кім і про педикюр — його під гіпс вона зробила яскраво-червоним.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Раніше Кардашян з'явилася на заході в Нью-Йорку, присвяченому відкритті її бутика, на спеціальному девайсі для пересування, на який вона поклала ногу, а іншою, як на самокаті, відштовхувалася від землі.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Читайте також:

Розкішні образи Кім Кардашян (20 фото)