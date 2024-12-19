Зробила гіпс із танкеткою: Кім Кардашян шокувала тим, як лікує зламану ногу

Епатажна особистість не готова жертвувати модою заради такої дрібниці, як зламана нога.
Теледіва та бізнеследі — 44-річна Кім Кардашян — нещодавно зламала ногу, проте відмовлятися від свого образу вона не готова, тому зробила особливий гіпс із танкеткою.
Фотографією ноги в гіпсі Кім поділилася на своїй сторінці в Instagram Stories. У неї в результаті вийшло щось типу ботильйонів на танкетці з відкритим мисом. Ймовірно, їй довелося постаратися, щоб знайти лікаря, який погодиться зробити таке. Які рекомендації їй дали – невідомо, як і те, чи можна наступати на ногу.
Не забула Кім і про педикюр — його під гіпс вона зробила яскраво-червоним.
Раніше Кардашян з'явилася на заході в Нью-Йорку, присвяченому відкритті її бутика, на спеціальному девайсі для пересування, на який вона поклала ногу, а іншою, як на самокаті, відштовхувалася від землі.
Читайте також:
- У сукні з глибоким декольте та з прикрасою принцеси Діани: розкішна Кім Кардашян на галавечорі
- Вирішила виділитися: Кім Кардашян у мінішортах та корсеті з відвертим декольте вийшла на червону доріжку
- У шкіряних штанах та топі: Кім Кардашян з'явилася на публіці у монохромному вбранні