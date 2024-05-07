Зробила макіяж та одягла пір'я: 56-річна Памела Андерсон дебютувала на Met Gala

На піку своєї популярності вона не була дівчиною з Met Gala — її фотографії в Playboy, а не Vogue. Проте вчора зірка вперше відвідала цей знаковий захід.
Цього року Met Gala для зірки популярного у 90-х серіалу "Рятувальники Малібу" став першим. З такого приводу акторка і модель вирішила одягнути неймовірно ніжну сукню від бренду Oscar de la Renta.
Вбрання було кремового відтінку і виготовлене на замовлення для Памели із шифону з мікроплісуванням. Сукня ідеально підкреслювала талію та груди Андерсон, а легка спідниця зі шлейфом надавала вбранню романтики.
Особливо красиво були оформлені плечі, оскільки широкі бретельки були асиметричні — одна закривала плече, а друга спала на нього, неначе трохи недбало.
Доповнила Памела це вбрання розкішним кольє, яке носила спустивши на одне плече, а також бежевим пір'ям. Вперше за довгий час Андерсон зробила макіяж. Раніше на всі інтерв'ю та світські заходи вона приходила без нього. Однак і цього разу її мейк був дуже ніжним та легким – лише підкреслював природну красу.
Ця її сукня дуже нагадувала одну культову, яку раніше носила британська принцеса Маргарет. Але тільки вбрання її було від Dior і мало багатше прикрашене декольте. Ідея зі спущеною бретелькою дуже схожа.
Після заходу Памела також опублікувала коротке відео у своїй гарній сукні. У ролику вона гарно біжить у стінах музею, а її сукня майорить.
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