Зробила нову зачіску: Наталі Портман у мінісукні прийшла на захід у незвичному образі

43-річна знаменитість прийшла на цей захід з новою стрижкою – зробила каре. Це її перша поява на публіці після зміни іміджу.

Одягнена вона була в доволі гламурну та яскраву сукню від бренду Schiaparelli з колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Це було мінівбрання з короткими рукавами та на блискавці, прикрашене безліччю аплікацій, зроблених різними техніками.

Свій образ зірка доповнила босоніжками на підборах і червоною помадою.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Але попри те, що укладання, з яким Наталі вийшла у світ, нове, волосся вона відрізала вже давно. Ще в жовтні акторка вийшла на червону доріжку з каре, але її волосся тоді було укладене в об'ємні кучері. На Портман тоді було чорна оксамитова сукня від Дому Christian Dior.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

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