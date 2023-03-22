Зробила понад 100 пластичних операцій: британська телеведуча у мінісукні похизувалася великими грудьми

До об'єктивів папараці на вулицях Лондона потрапила бразильсько-британська телеведуча, учасниця британського реалітішоу Celebrity Big Brother Джессіка Алвес, яка відома тим, що перенесла понад 100 пластичних операцій, щоб змінити свою зовнішність. У процесі своїх перевтілень її часто називали людською лялькою Кеном.

"Це була довга подорож, щоб бути тим, ким я є сьогодні. Зробивши понад 100 операцій і витративши понад 1 мільйон фунтів стерлінгів, я сприймаю це як інвестицію у своє щастя та своє майбутнє – принаймні я постарію як щаслива жінка", - сказала Джессіка, пише Daily Mail.

Алвес відвідала вечірку в одному з місцевих ресторанів. Там вона і продемонструвала результат третьої пластичної операції на грудях – жінка їх вчергове збільшила.

Джессіка Алвес / Фото: Getty Images

"Лікар Френк Плов’є зробив третю операцію в Брюсселі у BeClinic. Він видалив мої старі імпланти 1500cc і замінив їх на нові - 2220cc. Я не могла бути щасливішою. Я майже не відчуваю болю, а результати фантастичні", - зізналася Джессіка в інтерв'ю.

Для паті Джес обрала провокаційний образ. Вона одягла коричневу мінісукню, усипану стразами, з відвертим декольте, яке підкреслило її великий бюст. На плечі ведуча накинула накидку-плащ.

Джессіка Алвес / Фото: Getty Images

Лук жінка доповнила блискучими капроновими колготами, туфлями зі стразами і коричневою сумкою.

Алвес розпустила біляве волосся, зробила насичений макіяж із пишними накладними віями, вуха прикрасила довгими сережками з камінням, а руку – браслетом з камінням. Червоний гострий манікюр завершив лук знаменитості.

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