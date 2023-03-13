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Зробила ставку на незвичайні рукави: Кейт Гадсон продемонструвала два романтичні образи на кінопремії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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565
Час на прочитання
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Зробила ставку на незвичайні рукави: Кейт Гадсон продемонструвала два романтичні образи на кінопремії

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Образи зірки були гламурними та ідеально сиділи на фігурі.

Акторка Кейт Гадсон підкорила нас своєю розкішною сріблястою сукнею від бренду Rodarte, яку обрала для церемонії "Оскар". Вбрання було розшите бісером і лелітами, а також мало тонкі бретельки прикрашені стразами.

Кейт Гадсон / © Associated Press
Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Однак головною особливістю цієї гламурної сукні стала рюша, що нагадує рукав флаттер. Вона складалася з сріблястої та білої тканини і спадала на руки Кейт, роблячи образ дуже романтичним та жіночним.

Також у сукні був довгий шлейф, що надавав ще більше шику образу. Доповнила образ зірка ювелірними прикрасами від Rahaminov з величезними діамантами та елегантна зачіска з легкою хвилею.

Кейт Гадсон / © Associated Press
Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

На церемонію Гадсон прийшла оскільки цього року разом із колежагкою з фільму "Ножі наголоі: Скляна цибуля" Жанель Моне вручала нагороду за найкращий звук. Перед виходом на сцену вона зняла рукави-рюші.

Кейт Гадсон та Жанель Моне / © Associated Press
Кейт Гадсон та Жанель Моне / Фото: Associated Press

Після церемонії Кейт вирушила на традиційну вечірку Vanity Fair Oscars Party та кардинально змінила образ. Акторка одягла яскраво-рожеву сукню з пишними рукавами, глибоким декольте та довгим шлейфом. Волосся в цьому образі їй зібрали в елегантну зачіску.

Кейт Гадсон / © Associated Press
Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
565
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