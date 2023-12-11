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Зробила топ із широкого ременя: Джулія Фокс продемонструвала новий епатажний образ

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Зробила топ із широкого ременя: Джулія Фокс продемонструвала новий епатажний образ

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Буквально кожен образ дівчини дивує незвичайністю та сміливістю.

Модель Джулія Фокс стала мішенню для папараці у Лос-Анджелесі, де зараз проводить час. Модель та зірку епатажного стритстайлу помітили під час невеликої прогулянки, ймовірно, коли вона йшла до своєї машини.

Одягнена Джулія була традиційно незвичайно, оскільки цього разу дуже широкий ремінь із пряжкою носила як топ.

Також вона одягла виварені коричневі джинси-кльош і таку саму куртку, яка була трохи оверсайз. У руці Джулія тримала сумку, взула вона гостроносі туфлі і завершила цей образ окулярами незвичайної закругленої форми, об'ємним укладанням і яскравим макіяжем.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

А кількома днями раніше Джулія Фокс прогулялася містом в епатажному образі, поєднавши чорну фату та шовкову спідницю.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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