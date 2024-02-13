Зробила трендове укладання: "Міс Франція 2024", яку критикували за зачіску, на прем'єрі "Дюни"

20-річна Єва Жіль, французька модель і володарка титулу "Міс Франція 2024", вийшла на червону доріжку в Парижі. Дівчина відвідала прем'єру одного з найочікуваніших фільмів року – другої частини картини Дені Вільнева "Дюна".

Для цього заходу Єва вирішила одягнути зручне вбрання у коричневому кольорі – шкіряний лаковий комбінезон з трохи розкльошеними штанинами з розрізами. Також вбрання мало вертикальне прострочення.

Образ модель доповнила золотистими босоніжками на підборах, безліччю лаконічних прикрас, а також макіяжем і трендовим "мокрим" укладанням. Через плече у Єви висіла стрічка із написом "Міс Франція 2024".

Єва Жіль / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Єва Жіль – саме та дівчина, через яку у Франції спалахнули суперечки, а вся річ в її стрижці піксі. Зачіска моделі сподобалася не всім французам, які звикли до того, що раніше представниці країни були винятково з довгим волоссям, тому Єва піддалася критиці багатьох співвітчизників. Її зачіску називали "чоловічою", а фігуру "андрогідною". Також критикували і членів журі конкурсу, які віддали їй перемогу.

Єва Жіль / Фото: Getty Images

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

Читайте також: