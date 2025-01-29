Зробила виняток: Памела Андерсон з'явилася у новій фотосесії знову з макіяжем

Актриса не користується декоративною косметикою у звичайному житті.
57-річна американська акторка та модель – Памела Андерсон – стала головною зіркою нового випуску журналу Elle USA. На глянцевій обкладинці вона з'явилася у пальті від McQueen, її образ доповнювали туфлі-човники на шпильках від Christian Louboutin.
На сторінках глянцю акторка зазнімкована у стильних образах. Памела приміряла штанний костюм від Saint Laurent, сукню від Prada, блейзер та штани від Valentino та ін. Кожен її лук завершують прикраси – каблучки, браслети, сережки – від Pandora.
Волосся Андерсон було покладено в елегантну зачіску, а на її обличчі був макіяж з акцентом на очі. Цікаво, що останні декілька років Памела виходить у світ без декоративної косметики на обличчі – вона відмовилася від неї після смерті своєї візажистки Алексіс Фогель, з якою багато років працювала. Жінка пішла з життя у квітні 2019-го через рак грудей. Також Андерсон зізнавалася, що для неї це стало кроком до самоприйняття та звільнення від соціальних стандартів.
Наразі акторка зайнята просуванням нового фільму зі своєю участю "Остання танцівниця".
Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон відвідала показ Chanel у Парижі. Вона одягла костюм молочного відтінку із плісованої тканини. Вбання включало легку блузу вільного фасону та широкі штани-палаццо. Блуза мала довгі рукави, а також у верхній частині була оздоблена квітковою аплікацією.
Акторка була без макіяжу.
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