Зробила виняток: Памела Андерсон з'явилася у новій фотосесії знову з макіяжем

57-річна американська акторка та модель – Памела Андерсон – стала головною зіркою нового випуску журналу Elle USA. На глянцевій обкладинці вона з'явилася у пальті від McQueen, її образ доповнювали туфлі-човники на шпильках від Christian Louboutin.

instagram.com/elleusa

На сторінках глянцю акторка зазнімкована у стильних образах. Памела приміряла штанний костюм від Saint Laurent, сукню від Prada, блейзер та штани від Valentino та ін. Кожен її лук завершують прикраси – каблучки, браслети, сережки – від Pandora.

instagram.com/elleusa

instagram.com/elleusa

Волосся Андерсон було покладено в елегантну зачіску, а на її обличчі був макіяж з акцентом на очі. Цікаво, що останні декілька років Памела виходить у світ без декоративної косметики на обличчі – вона відмовилася від неї після смерті своєї візажистки Алексіс Фогель, з якою багато років працювала. Жінка пішла з життя у квітні 2019-го через рак грудей. Також Андерсон зізнавалася, що для неї це стало кроком до самоприйняття та звільнення від соціальних стандартів.

instagram.com/elleusa

instagram.com/elleusa

Наразі акторка зайнята просуванням нового фільму зі своєю участю "Остання танцівниця".

instagram.com/elleusa

instagram.com/elleusa

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон відвідала показ Chanel у Парижі. Вона одягла костюм молочного відтінку із плісованої тканини. Вбання включало легку блузу вільного фасону та широкі штани-палаццо. Блуза мала довгі рукави, а також у верхній частині була оздоблена квітковою аплікацією.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Акторка була без макіяжу.

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