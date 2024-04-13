Зробила яскраві акценти: Дженніфер Лоуренс сфотографували на прогулянці у Нью-Йорку

Її вбрання було невимушеним і зручним.
Оскароносну акторку Дженніфер Лоуренс заскочили папараці, коли вона сама йшла вулицею в Нью-Йорку. Вона була одягнена по-весняному просто, обравши зручний аутфіт, але водночас зробила яскраві акценти.
Акторка одягла чорний костюм вільного фасону, який складався із двобортного жакету з англійським коміром та штанів. Поєднувала вона його з рожевим подовженим джемпером, кедами від Vans та сонцезахисними окулярами від бренду Khaite x Oliver Peoples.
Ще одним яскравим акцентом луку стала сумка Дженніфер, оскільки вона була жовтого кольору. Бенд сумки — Ralph Lauren. Також Лоуренс розпустила волосся і уклала на один бік.
Схоже, що жовтий колір у повсякденних образах Дженніфер дуже полюбила, оскільки раніше її також сфотографували на прогулянці у светрі ніжно-жовтого відтінку, який вона носила в поєднанні зі штанами та пальтом.
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