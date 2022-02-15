Зробила яскравий акцент в образі: блогерка-мільйонниця К'яра Ферраньї відвідала показ Carolina Herrera

Вона відвідала показ колекції осінь-зима 2022 року.

Зірка Instagram, інфлуенсерка та блогерка з більш ніж 26-мільйонною аудиторією К'яра Ферраньї стала однією із гостей Тижня моди у Нью-Йорку. Дівчина прилетіла з Італії до США, щоб відвідати показ бренду Carolina Herrera, який відбувся на День усіх закоханих.

Для свого виходу дівчина вибрала сарафан у клітку віші, чорну трикотажну водолазку та черевики на платформі, а ось яскравою плямою цього образу стали щільні яскраво-червоні колготки. На обличчі у Кьяри був макіяж із чорними стрілками, а зап'ястя прикрашало кілька золотих прикрас.

К'яра Ферраньї / Getty Images

Нагадаємо, що восени минулого року К'яра прилетіла до Парижа, щоб відвідати покази під час Тижня моди. Також у неї там відбулася фотосесія, для якої вона одягла повністю прозору водолазку, однак під нею дівчина не мала нічого.

Читайте також: