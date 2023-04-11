Зробила зачіску та яскравий макіяж: Кеті Голмс прийшла на показ фільму у сукні з блискучою сіткою

Після кількох модних провалів та виходів на вулицю з мокрою головою акторка Кеті Голмс вирішила з'явитися на світському заході у повному параді та вдягла гарний та незвичайний образ.

На акторці була чорна сукня довжиною до щиколоток з декором у вигляді червоних стрічок і блискучого сітчастого верху, який доповнював сукню і переходив у невеликий шлейф.

Образ вона доповнила чорним блейзером, високою зачіскою та яскравим макіяжем. Також на Голмс були чорні колготки та босоніжки.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Захід, який відвідала акторка — прем'єра її фільму "Рідкісні предмети" (Rare Objects). У цій картині вона зіграла, а також виступила її режисеркою та продюсеркою.

Фільм розповідає історію молодої жінки, яка намагається налагодити своє життя, коли влаштовується на роботу до антикварного магазину.

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