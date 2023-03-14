Зробив клоунський грим: бойфренд Біллі Айліш здивував нестандартним образом для вечірки Vanity Fair

Пара мала дуже цікавий вигляд та привернула увагу не лише вбраннями, а й гримом.

Після "Оскара" зірки перемістилися на афтепаті, яке організовує щорічно видання Vanity Fair. Серед гостей заходу була співачка Біллі Айліш та її бойфренд Джессі Разерфорд – співак, актор та фронтмен гурту The Neighbourhood.

Біллі обрала для заходу, вже майже традиційно, вбрання із величезною спідницею, яке створив бренд Rick Owens. Сукня була напівпрозорою, тому співачка також одягла корсет від Agent Provocateur.

Вона зробила насичений макіяж очей, а ось шию прикрасила ланцюжком із хрестом від бренду Chrome Hearts.

Джессі Разерфорд та Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Дівчина позувала на доріжці, демонструючи свою величезну спідницю з усіх боків, яка справді мала незвичайний вигляд через довжину шлейфу.

Джессі Разерфорд та Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Але екстравагантний образ обрала не лише Біллі, а й її коханий, оскільки вирішив з'явитися на килимовій доріжці із клоунським макіяжем.

Джессі Разерфорд та Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Співак намалював на обличчі блакитні сльози та нафарбував ніс червоним.

Джессі Разерфорд та Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Також Джессі прикріпив до лацкана білу троянду (квіти були трендом на церемонії ), зав'язав на шию червону бант-краватку.

Джессі Разерфорд та Біллі Айліш / Фото: Associated Press

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