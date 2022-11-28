Зробив пластику чи просто поголився: 76-річний Сильвестр Сталлоне продемонстрував помолоділий вигляд

Легендарний актор і секс-символ 80-х і 90-х років приголомшив своїм молодим виглядом.

Папараці заскочили Сильвестра Сталлоне на вулицях Лос-Анджелеса. Актор виймав із багажника автомобіля свої покупки.

Одягнений він був у чорну футболку, яка ідеально підкреслювала його мускулисте тіло і біцепси, чорні шорти, шкарпетки і чорно-білі кросівки.

Сталлоне приємно здивував своїм помолоділим виглядом і чудовою фізичною формою. Навіть і не скажеш, що актору вже 76, адже він має вигляд максимум на 50.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

На його обличчі зникли глибокі зморшки, шкіра стала більш підтягнутою і пружною.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Цікаво, Сильвестр скористався послугами пластичних хірургів, випив омолоджувальний еліксир чи просто поголився?

А ось такий вигляд Сильвестр мав під час відвідин токшоу Fox & Friends на початку листопада.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Сталлоне разом із дружиною Дженніфер Флавін і доньками з'явився на прем'єрі кримінального серіалу Tulsa King у Нью-Йорку, у якому він виконав головну роль.

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