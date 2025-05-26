Зробила акцентом червоний бантик: Ель Феннінг здивувала оригінальним образом

Ель Феннінг / © Getty Images

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Акторка Ель Феннінг мала дуже цікавий вигляд, коли з’явилася на церемонії вручення премії L’Oreal — Lights on Women Award — у Франції. Захід проводився у межаж 78-го Каннського кінофестивалю.

Ель одягла чорний оверсайз костюм від Givenchy з колекції осінь-зима 2025, який включав жакет із широкими плечима та спідницю-олівець. Також образ вона доповнила чорними туфлями, манікюром золотого кольору та одягла лише одну прикрасу — каблучку з невеликими діамантами.

Ель Феннінг / © Getty Images

Особливістю цього образу стала спина жакета, оскільки там був глибокий V-подібний виріз. Акцентом у вбранні Ель та її стилісти вирішили зробити прикрасу у волоссі — невеликий червоний бантик, який прикрашав її косичку. Таке модне рішення було цікавим та незвичним.

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Ель Феннінг / © Getty Images

Також у межах кінофестивалю акторка продемонструвала образ від Valentino. Це було довге вбрання з рукавами та V-подібним декольте практично до пупа. У такій сукні вона відвідала прем’єру фільму «Натхненник».

Ель Феннінг / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press