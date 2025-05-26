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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Зробила акцентом червоний бантик: Ель Феннінг здивувала оригінальним образом

Червоний колір був присутній тільки в одному невеликому елементі вбрання, але це запам'яталося і привернуло увагу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Getty Images

Акторка Ель Феннінг мала дуже цікавий вигляд, коли з’явилася на церемонії вручення премії L’Oreal — Lights on Women Award — у Франції. Захід проводився у межаж 78-го Каннського кінофестивалю.

Ель одягла чорний оверсайз костюм від Givenchy з колекції осінь-зима 2025, який включав жакет із широкими плечима та спідницю-олівець. Також образ вона доповнила чорними туфлями, манікюром золотого кольору та одягла лише одну прикрасу — каблучку з невеликими діамантами.

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Особливістю цього образу стала спина жакета, оскільки там був глибокий V-подібний виріз. Акцентом у вбранні Ель та її стилісти вирішили зробити прикрасу у волоссі — невеликий червоний бантик, який прикрашав її косичку. Таке модне рішення було цікавим та незвичним.

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Також у межах кінофестивалю акторка продемонструвала образ від Valentino. Це було довге вбрання з рукавами та V-подібним декольте практично до пупа. У такій сукні вона відвідала прем’єру фільму «Натхненник».

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

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