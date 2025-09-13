ТСН у соціальних мережах

Зробила кучерики і одягла Chanel: дочка Ніколь Кідман з'явилася в Нью-Йорку і дуже нагадала свою матір

Дочка оскароносної акторки намагається підкорити світ моди.

Юлія Каранковська
Сандей Роуз Кідман Урбан

Сандей Роуз Кідман Урбан / © Getty Images

Старша донька акторки Ніколь Кідман — 17-річна Сандей Роуз Кідман Урбан — відвідала вечерю, присвячену виходу книжки режисерки і сценаристки Софії Копполи «CHANEL Haute Couture». Захід проводили в Нью-Йорку під егідою бренду Chanel і в межах Тижня моди.

Дівчина з’явилася на вечірці у вбранні чорного кольору. Сандей Роуз поєднала атласні широкі штани з високим посадженням і кроптоп з рукавами-ліхтариками та бежевою підкладкою, яка створювала «голий» ефект. Також дівчина доповнила образ окулярами і маленькою оксамитовою сумкою в руці.

Сандей Роуз Кідман Урбан / © Getty Images

Сандей Роуз Кідман Урбан / © Getty Images

Своє довге волосся донька акторки розпустила і вклала в об’ємні хвилі. З цією зачіскою Сандей Роуз дуже схожа на свою знамениту маму, коли та носила зачіску з кучерявим волоссям.

Ніколь Кідман у молоді роки з локонами / © Getty Images

Ніколь Кідман у молоді роки з локонами / © Getty Images

Дочка Ніколь активно почала з’являтися на публіці, веде соцмережі та співпрацює з брендами. Минулого року вона навіть вийшла на подіум — взяла участь у шоу Miu Miu — колекції на сезон весна-літо 2025.

