Зробила кучерики і одягла Chanel: дочка Ніколь Кідман з'явилася в Нью-Йорку і дуже нагадала свою матір

Сандей Роуз Кідман Урбан / © Getty Images

Старша донька акторки Ніколь Кідман — 17-річна Сандей Роуз Кідман Урбан — відвідала вечерю, присвячену виходу книжки режисерки і сценаристки Софії Копполи «CHANEL Haute Couture». Захід проводили в Нью-Йорку під егідою бренду Chanel і в межах Тижня моди.

Дівчина з’явилася на вечірці у вбранні чорного кольору. Сандей Роуз поєднала атласні широкі штани з високим посадженням і кроптоп з рукавами-ліхтариками та бежевою підкладкою, яка створювала «голий» ефект. Також дівчина доповнила образ окулярами і маленькою оксамитовою сумкою в руці.

Сандей Роуз Кідман Урбан / © Getty Images

Своє довге волосся донька акторки розпустила і вклала в об’ємні хвилі. З цією зачіскою Сандей Роуз дуже схожа на свою знамениту маму, коли та носила зачіску з кучерявим волоссям.

Ніколь Кідман у молоді роки з локонами / © Getty Images

Дочка Ніколь активно почала з’являтися на публіці, веде соцмережі та співпрацює з брендами. Минулого року вона навіть вийшла на подіум — взяла участь у шоу Miu Miu — колекції на сезон весна-літо 2025.