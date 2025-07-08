Зробила начіс як у 90-х: Наомі Кемпбелл прийшла на шоу Chanel з оригінальною зачіскою

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

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Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл відвідала показ Модного дому Chanel, який презентував колекцію от-кутюр осінь-зима 2025-2026 у межах паризького тижня моди.

Зірка одягла укорочений жакет і штани-кльош в одному стилі — вони були виконані з однакової золотистої твідової тканини. Також костюм Наомі прикрашали великі золоті ґудзики та оздоблення по краю. Свій образ для модного показу вона доповнила чорною класичною сумкою Chanel, туфлями та окулярами. Але головною родзинкою образу стала зачіска Наомі, адже модель одягла перуку з довгим волоссям, чубчик який було укладено дуже об’ємно, як у 90-х.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Тиждень високої моди стартував у Парижі 7 липня, а відкрило захід уже традиційно шоу Модного дому Schiaparelli. Показ Chanel представив не новообраний креативний директор Матьє Блазі, оскільки свою першу колекцію він покаже світові лише у жовтні 2025 року. Отже, поки він готується до дебюту, в Парижі, на Тижні моди, бренд знову показав колекцію, створену за допомогою своєї Fashion Creation Studio.

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Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images