Зробила нове укладання і одягла яскраві вбрання: Памелу Андерсон сфотографували в Нью-Йорку

Памела Андерсон / © Getty Images

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Акторка та модель Памела Андерсон потрапила вдень під приціл папараці у Нью-Йорку. Її помітили двічі, і вона продемонструвала два різні вбрання, а також зовсім нове укладання, оскільки свою стрижку-каре підкрутила на кінцях догори. Таке ретро-укладання здавалося досить цікавим, особливо в поєднанні з вбраннями Андерсон.

Акторка відмовилася від мінімалістичної безбарвної палітри на користь яскравої сукні королівського синього кольору. Вона поєднала спідницю-олівець нижче колін, а також класичну блузку з довгими рукавами та шарфом на шиї. Вбрання вона доповнила базовими бежевими туфлями та сонцезахисними окулярами в ретростилі.

Памела Андерсон / © Getty Images

Потім Памелу помітили в луку бірюзового кольору. Акторка одягла світшот без принта вільного фасону, який заправила у пряму спідницю з тисненням. Також Андерсон тримала в руці білу сумку з короткою ручкою і завершила лук яскравими туфлями на підборах.

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Памела Андерсон / © Getty Images

Нагадаємо, що стрижку-каре Памела вперше представила світові на Met Gala у травні цього року. Це була перша настільки кардинальна зміна зачіски зірки за багато років.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images