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- Шоу-бізнес
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Зробила нове укладання і одягла яскраві вбрання: Памелу Андерсон сфотографували в Нью-Йорку
Вона вкотре продемонструвала свою бездоганність і гарний смак.
Акторка та модель Памела Андерсон потрапила вдень під приціл папараці у Нью-Йорку. Її помітили двічі, і вона продемонструвала два різні вбрання, а також зовсім нове укладання, оскільки свою стрижку-каре підкрутила на кінцях догори. Таке ретро-укладання здавалося досить цікавим, особливо в поєднанні з вбраннями Андерсон.
Акторка відмовилася від мінімалістичної безбарвної палітри на користь яскравої сукні королівського синього кольору. Вона поєднала спідницю-олівець нижче колін, а також класичну блузку з довгими рукавами та шарфом на шиї. Вбрання вона доповнила базовими бежевими туфлями та сонцезахисними окулярами в ретростилі.
Потім Памелу помітили в луку бірюзового кольору. Акторка одягла світшот без принта вільного фасону, який заправила у пряму спідницю з тисненням. Також Андерсон тримала в руці білу сумку з короткою ручкою і завершила лук яскравими туфлями на підборах.
Нагадаємо, що стрижку-каре Памела вперше представила світові на Met Gala у травні цього року. Це була перша настільки кардинальна зміна зачіски зірки за багато років.