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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Зробила нове укладання і одягла яскраві вбрання: Памелу Андерсон сфотографували в Нью-Йорку

Вона вкотре продемонструвала свою бездоганність і гарний смак.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Акторка та модель Памела Андерсон потрапила вдень під приціл папараці у Нью-Йорку. Її помітили двічі, і вона продемонструвала два різні вбрання, а також зовсім нове укладання, оскільки свою стрижку-каре підкрутила на кінцях догори. Таке ретро-укладання здавалося досить цікавим, особливо в поєднанні з вбраннями Андерсон.

Акторка відмовилася від мінімалістичної безбарвної палітри на користь яскравої сукні королівського синього кольору. Вона поєднала спідницю-олівець нижче колін, а також класичну блузку з довгими рукавами та шарфом на шиї. Вбрання вона доповнила базовими бежевими туфлями та сонцезахисними окулярами в ретростилі.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Потім Памелу помітили в луку бірюзового кольору. Акторка одягла світшот без принта вільного фасону, який заправила у пряму спідницю з тисненням. Також Андерсон тримала в руці білу сумку з короткою ручкою і завершила лук яскравими туфлями на підборах.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Нагадаємо, що стрижку-каре Памела вперше представила світові на Met Gala у травні цього року. Це була перша настільки кардинальна зміна зачіски зірки за багато років.

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
126
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