Зростає ще одна модель: Алессандра Амбросіо знялася в рекламі зі своєю донькою

Алессандра Амбросіо з дочкою / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — з’явилася в новій рекламі бразильського бренду Vizzano разом зі своєю донькою, 17-річною Анею. Її батьком є колишній партнер моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.

Мама з донькою представили нову колекцію взуття та аксесуарів. Вони позували в босоніжках на підборах, кросівках і з сумками в руках.

«Між світлом, красою і єднанням… цей день був наповнений особливою енергією. Робочий день, що перетворився на незабутній момент, який я розділила зі своєю донькою Анею.

Бачити, як вона переживає це так природно, так упевнено і сяюче, було немов початок нової глави. Нашої, разом. Спогади, які залишаться назавжди», — написала Алессандра під фото.

Зазначимо, Аня активно веде свої соцмережі, і в Instagram у неї вже понад 100 тисяч підписників. Раніше дівчина заявляла, що, незважаючи на свою зацікавленість у моді, вона поки що не планує йти по стопах мами і ставати моделлю, а зосереджується на навчанні. Напевно, вона все ж таки вирішила переглянути свої погляди.

