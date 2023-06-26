Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Зухвала і сексуальна: учасниця "Холостяка-12" у стрингах похизувалася пишними сідницями

Зухвала і сексуальна: учасниця "Холостяка-12" у стрингах похизувалася пишними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1336
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зухвала і сексуальна: учасниця "Холостяка-12" у стрингах похизувалася пишними сідницями

Марина Голд/Instagram Марини Голд

Марина Голд розбурхала уяву фоловерів відвертим образом.

Учасниця шоу "Холостяк-12" – Марина Голд опублікувала в Instagram пікантну світлину з відвертої фотосесії.

Дівчина постала у фотосеті у чорному бюстгальтері і стрингах. На одній нозі було щось подібне гартеру. Взута Марина була у чорні ботильйони на екстремально високій платформі і підборах.

Марина Голд/Instagram Марини Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марини Голд

Голд позувала спиною до фотокамери, демонструючи свої пишні і сексуальні сідниці.

Нагадаємо, раніше Марина Голд сходила до ресторану у білій трикотажній мінісукні з відвертим декольте, короткими рукавами і золотистими ґудзиками.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1336
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація