Зухвала і сексуальна: учасниця "Холостяка-12" у стрингах похизувалася пишними сідницями

Учасниця шоу "Холостяк-12" – Марина Голд опублікувала в Instagram пікантну світлину з відвертої фотосесії.

Дівчина постала у фотосеті у чорному бюстгальтері і стрингах. На одній нозі було щось подібне гартеру. Взута Марина була у чорні ботильйони на екстремально високій платформі і підборах.

Марина Голд/Instagram Марини Голд

Голд позувала спиною до фотокамери, демонструючи свої пишні і сексуальні сідниці.

Нагадаємо, раніше Марина Голд сходила до ресторану у білій трикотажній мінісукні з відвертим декольте, короткими рукавами і золотистими ґудзиками.

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