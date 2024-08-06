Зухвало, романтично і знову з квітами: Блейк Лайвлі під прицілом папараці у Нью-Йорку

36-річна зірка "Пліткарки" — акторка Блейк Лайвлі — останнім часом у центрі уваги. За її участю вже 8 серпня у прокат виходить екранізація бестселера "Покинь, якщо кохаєш" письменниці Коллін Гувер, тому Лайвлі активно відвідує різноманітні заходи у Нью-Йорку, присвячені просуванню картини.

Іноді акторка за день відвідує кілька заходів і для кожного підбирає різні вбрання. Всі її образи переважно у квітковій стилістиці. Наприклад, 5 серпня зірка продемонструвала аж п'ять образів, які ми пропонуємо розглянути детальніше нижче.

Перше вбрання акторки було повністю від Versace та включало вільні світлі штани з намистинами, повністю прозорий топ, зроблений з намистин, і рожеву трикотажну спідню білизну. Образ вона доповнила туфлями із квітковим декором від Christian Louboutin та кількома золотими прикрасами.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Другий образ Блейк був вінтажним — вона одягла жіночний костюм синього кольору в квітковий принт у вигляді ромашок. Вбрання є частиною колекції осінь-зима 1997 Модного дому Dior. Лук вона доповнила туфлями в стилі Мері Джейн від Manolo Blahnik, круглою сумкою від Chanel під назвою Camellia, а також прикрасами Lorraine Schwartz.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Третє її вбрання було зухвалішим, адже Блейк одягла чорну косуху на голе тіло, а також бермуди. Шкіряний костюм був від бренду Dauphinette Scrapbook і його прикрашала квіткова вишивка. Доповнила акторка образ босоніжками від Christian Louboutin.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Потім Лайвлі трохи переодяглася, адже замінила бермуди спідницею і топом з квітковим принтом. Речі теж були від Dauphinette Scrapbook.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Останній образ акторки трохи вибивався з її романтичного забігу, адже вона з'явилася на вулиці в коричневому топі та штанах у ковбойському стилі від Stella McCartney, але вони теж були із квітковим малюнком. Доповнював лук теплий оверсайз кардиган коричневого кольору також від Stella McCartney.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Напередодні прем'єри фільму авторка книжки в інтерв'ю для Леді.ТСН.ua розповіла про кіноадаптацію її історії, про підбір акторів та свою участь у зніманнях, процес виробництва, а також про гру Блейк Лайвлі в екранізації роману.

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