Зустрівся з колишньою: Бена Аффлека заскочили за розмовою з Дженніфер Гарнер

Вони продовжують тісно спілкуватись, оскільки мають трьох спільних дітей.

Голлівудський актор Бен Аффлек потрапив під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли приїхав застрітися зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Схоже, що пара обговорювала якісь сімейні питання та переглядала папери.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер / Getty Images

Бен був одягнений у джинси, пальто та темну кофту. На обличчі актора була захисна маска. А ось Дженніфер обрала для зустрічі укорочені джинси, кросівки Chanel, сорочку та кардиган молочного відтінку.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер / Getty Images

Нагадаємо, що пара розлучилася 2015 року після 10 років шлюбу, проте документи на розлучення були подані лише у квітні 2017 року, а оформили його 7 листопада 2018 року. У шлюбі у них народилося троє дітей: дочки Вайолет та Серафіна, а також син Семюель. Попри розлучення пара підтримує дружні стосунки та продовжує разом виховувати дітей. На зустрічах Бена та Дженніфер бачать досить часто, коли вони ходять забирати дітей зі спортивних секцій чи школи. Також експодружжя часто разом проводять свята.

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