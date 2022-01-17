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Зваблива кокетка: Катерина Бужинська у перламутровому бікіні блиснула сексуальними сідницями

Зваблива кокетка: Катерина Бужинська у перламутровому бікіні блиснула сексуальними сідницями

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Зваблива кокетка: Катерина Бужинська у перламутровому бікіні блиснула сексуальними сідницями

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Співачка поділилася пікантним фото у гламурному купальнику.

Катерина Бужинська у відпустку поїхала до Домініканської республіки, звідки ділиться цікавими світлинами.

В Instagram Stories співачка опублікувала пікантне фото. Зірка звабливо позувала у перламутрово-смарагдовому бікіні. Вона блиснула на камеру невеликою частиною своїх сексуальних сідниць, заінтригувавши фоловерів. Ох і кокетка, Катя.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Раніше Бужинська похизувалася пишним декольте у різнокольоровому ліфі з флористичним принтом і металічною деталлю з перлами.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

А ще артистка релаксувала у басейні, попиваючи коктейль. Одягнена вона була у суцільний синій купальник із принтом і глибоким вирізом.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

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