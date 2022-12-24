"Звільніть тих ідіотів, які монтують проєкт": учасниця "Холостяка-12" із обуренням відреагувала на свій виліт із шоу

Відбувся дев'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

Цього випуску головний герой проєкту - Алекс Топольський - вирішив попрощатися із 37-річною акторкою Вікторією Варлей.

За словами холостяка, кожне їхнє побачення закінчувалося з'ясуванням стосунків, а не романтикою і почуттями. Тож Топольський прийняв рішення відправити Варлей додому.

Вікторія відреагувала на свій вихід із шоу. В Instagram акторка опублікувала фото свого ефектного образу із цієї церемонії троянд і гнівний допис.

Вікторія Варлей/Instagram

По-перше, Варлей зазначила, що вона сама виявила бажання залишити проєкт через те, що Топольский не той чоловік, з яким можна побудувати серйозні стосунки, адже він не готовий до створення сім'ї. Акторка розкритикувала працівників, які займаються монтажем на проєкті, через те, що вони багато чого вирізали і не показали справжньої причини її виходу з шоу.

По-друге, Вікторія заявила, що за власним бажання пішли із шоу ще дві учасниці – Аліна Єршова і Єлизавета Кондрашевська. Але випуски були змонтовані так, що показали, наче сам Алекс Топольский вирішив цих дівчат відправити додому.

"9 епізод повне розчарування. СТБ звільніть тих ідіотів, які монтують проєкт Холостяк. Як можна було вирізати мою суперечку з Гришею, і подати моє обурення як образу на дівчинку Катю… Як можна було вирізати, що я розказувала про сім'ю і дітей? І реальні причини чому я пішла, це не увійшло в монтаж, тому що як це так, що вже третя дівчина іде за власним бажанням( Аліна Єршова також пішла за власним бажанням, але ж хто вам про це розкаже. Я не бачила в Алексі чоловіка, з яким я можу будувати серйозні стосунки, він не готовий до побудування сім'ї.

Враховуючи перший пункт, я хотіла потрапити в Маямі до Різдва (до 25 грудня). Мені вже реально треба було потрапити до косметолога. Передивившись 9 епізод я чітко зрозуміла, я занадто крута для цього проєкту, ви мене взагалі не розкрили й не розгадали, це як метати бісер перед свинями!" – написала з обуренням Варлей.

Крім цього, акторка подякувала у дописі команді проєкту за те, що вони безперервно були поряд із учасницями.

"Але цей пост вдячності всій команді Холостяк, які перебували з нами 24/7 – незламні, і я не знаю, як ви все це робите і витримуєте! Ми дійсно жили як в дитячому таборі, на жаль, все найцікавіше лишилось за кадром, це було неймовірно і викликає в мене тільки теплі спогади!" – зазначила Віка.

До слова, після публікації цього допису сторінку Варлей в Instagram заблокували. А на своїй резервній сторінці Вікторія зазначила, що її заблокували на 24 години за дописи і сторіз про війну в Україні і злочини російських окупантів.

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