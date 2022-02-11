Звинуватили у копіюванні темношкірих жінок: Кім Кардашян потрапила у новий скандал

У Мережі обурюються, що на нових фото Кім дуже схожа на Наомі Кемпбелл.

Американська 41-річна зірка реаліті знялася у новій фотосесії для журналу Vogue та прикрасила обкладинку видання. Знаменитість позувала в ефектних аутфітах від брендів Balenciaga, Rick Owens, Valentino та Alaïa, а також у речах із нової колекції власного бренду Skims.

В інтерв'ю Кім відверто розповіла про розлучення з репером Каньє Вестом, життя після розлучення та виховання дітей. Номер Vogue, для якого знялася Кім, — березневий, але за традицією журнал готується за місяць. Таким чином, стаття із суперзіркою вже опублікована на сайті видання, а глянець надійшов до продажу.

Проте з появою журналу назріло кілька проблем:

По-перше, його вихід збігся із Місяцем чорної історії, який у США та Канаді традиційно припадає на лютий. Під час цього місяця проводяться пам'ятні заходи, присвячені боротьбі суспільства з рабством, расизмом, забобонами та бідністю, а також відзначається внесок афроамериканців у культурне та політичне життя країни.

По-друге, популярний і досить скандальний паблік в Instagram Diet Prada зазначив, що Кім на нових знімках копіює образи чорношкірої супермоделі Наомі Кемпбелл, співачки Бейонсе та ще кількох культових виконавиць. У коментарях підписники пабліка одразу ж звинуватили зірку в апропріації — привласненні чужої культури, зокрема негритянської, а також копіюванні образів чорношкірих жінок, і навіть у негрофілії.

instagram.com/diet_prada

instagram.com/diet_prada

instagram.com/diet_prada

instagram.com/diet_prada

instagram.com/diet_prada

Багато хто також пригадав Кім і афрокосички, з якими вона часто з'являється, мовляв, це теж апропріація, і засмаглу шкіру, якою вона нібито намагається бути схожою на чорношкірих жінок, хоча сама має вірменське, шотландське та голландське коріння.

"У середині Місяця чорної історії вони кидають нам це. Тому я *втомилася* від того, що Кардашян "переосмислює красу", коли чорношкірі жінки десятиліттями задають тенденції краси та стилю. Окрім того, де подячне видання Vogue Андре Леону Таллі ?";

"Ну, ми всі знаємо, що Кім заробила цілий бізнес, намагаючись бути чорною. Від тіла, чоловіків тощо...";

"Всі чорні жінки були недоступні, так?";

Хмизу до вогню додала й сама Наомі, коли лайкнула пост пабліка. Багато хто сприйняв цей жест, як звинувачення Кім у присвоєнні та копіюванні її образів.

Однак попри критику, дехто й заступився за Кім, зазначивши, що стиліст знімання — Карлос Назаріо, який також є автором і того знімання для Наомі, з яким тепер порівнюють образи Кім. Багато хто також обурився, що образи з подіуму Наомі зарахували до апропріації.

instagram.com/diet_prada

"Крім того, шкіряна мінісукня в клітинку від Versace була спочатку створена і популяризована Донателлою, і її носили багато людей у минулому (включно з "королевою" Наомі, Кім, Каєю Гербер, Сінді Кроуфорд і т. д.");

"Металева сукня також є основним продуктом Versace, який носять та переробляють кілька разів для різних людей";

"Ця сукня створена для того, щоб її носила кожна, і те, що її носила Наомі, не означає, що ніхто інший не зміг би її носити";

"Робіть свою справу, але навіщо лаяти жінку за те, що вона носить подіумне вбрання? Хіба не в цьому сенс модного показу?";

"До біса, ніби ці фотографії не з показів мод, де Наомі носить одяг, який інші люди можуть купити";

"Так що, тепер вона не може носити ці вбрання тільки тому, що це зробила якась чорна відома людина? Що не так з цією сторінкою! Нехай носить, що хоче! Це мода, і вона має право носити все, що, чорт забирай, вона хоче! Перестаньте ненавидіти що-небудь";

"Також, щоб дати вам поживу для роздумів: ця жінка вийшла заміж за афроамериканця, у неї є діти, я не знаю про ваше виховання, але вона — зразок для наслідування для своїх дітей, і діти розвивають свої особистості та риси, наслідуючи своїх батьків. Як це змусить її дітей відчувати, що їхня мати не приймає або, в такому випадку, не цінує "чорну культуру"? Це також культура її дітей, Кім не повністю біла, ви знаєте, тому, перш ніж засуджувати її, ви завжди маєте брати до уваги змішаний шлюб, який у неї є, і те, який меседж це посилає майбутнім ідентичностям її дітей... Ви, люди, судите про все і про всіх, але якби вона прийняла свою "білизну" і виховала своїх дітей білими, ви всі почнете скиглити, що вона біла, "миє" своїх напівафриканських дітей... опануйте себе".

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