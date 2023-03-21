Зводив дружину на побачення: Брукліна Бекхема та Ніколу Пельтц сфотографували у Лос-Анджелесі

Бруклін та Нікола Пельтц, як завжди, йшли тримаючись за руки, коли їх зазнімкували фотографи просто на вулиці. Бруклін був одягнений у світлий джемпер, бежеві штани та кросівки, а його дружина була в білій асиметричній сукні, з розсипом страз і без бретельок, чорних колготах і взута у високі чорні чоботи на платформі.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Дівчина розпустила своє темне волосся і зробила укладання кучерями. Вона була з макіяжем на обличчі, підкресливши трохи очі, губи і нанесла рум'яна, а ось нігті фарбувати не стала. На плечі у Ніколи висіла маленька оксамитова сумка.

Нагадаємо, раніше пару кілька разів фотографували в Парижі, куди вони приїжджали, щоб відвідати показ мами Брукліна – дизайнерки Вікторії Бекхем на Паризькому тижні моди, яка відбулася раніше цього місяця.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

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