Зворушили шанувальників: чоловік, діти та скандальна невістка Вікторії Бекхем відвідали її модне шоу в Парижі

Сім'я майже у повному складі прилетіла до Франції.

3 березня в Парижі відбувся показ осінньо-зимової колекції 2023-2024 прет-а-порт британської дизайнерки Вікторії Бекхем. Підтримати Вікторію на заході прийшли її близькі друзі, клієнти, а також найрідніші — чоловік Девід та діти.

Клан Бекхемів помітили папараці після завершення шоу, коли вони вийшли надвір. Особливу увагу привернув ексфутболіст Девід Бекхем, оскільки йшов за руку з їхньою молодшою дитиною — 11-річною дочкою Гарпер.

Батько та донька були у схожих образах, оскільки одягли темні штанні костюми та мали дуже стильний вигляд. Гарпер доповнила образ мініклатчем від бренду своєї знаменитої мами. Також у кадр потрапив і Круз Бекхем, він був одягнений у синій костюм із логотипом бренду матері.

Девід, Круз і Гарпер Бекхем / Фото: Getty Images

Серед гостей шоу була також скандальна пара Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц. Деякий час ходили чутки, що у дівчини напружені стосунки зі свекрухою, але вона все ж таки з'явилася на показі і навіть одягла сукню з колекції Вікторії — плісовану сукню з V-подібним декольте, рукавички та чоботи на платформі.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Сама ж Вікторія віддала перевагу лаконічному образу, поєднавши широкі класичні штани-палацо з водолазкою і ременем. Єдиний, хто пропустив показ, був син пари Ромео.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

На сторінці в Instagram дизайнерка опублікувала також досить милий знімок своєї родини і написала, що дуже їх усіх любить.

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