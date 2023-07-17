Зворушливий кадр: 63 роки тому Одрі Гепберн народила сина

17 липня 1960 року голлівудська суперзірка та лауреатка премії "Оскар" — акторка Одрі Гепберн — народила свою першу дитину — сина Шона. Маля з'явилося у неї в шлюбі з Мелом Феррером — відомим американським актором.

Для чоловіка це був уже четвертий шлюб, а для Одрі – перший. Чоловік був старший за неї на 12 років. Стосунки у них були не простими, адже перед Шоном Одрі перенесла викидень, але коли змогла завагітніти повторно і народити, вирішила піти в декрет. Через 14 років шлюбу пара оформила розлучення.

Тим не менш, лише через кілька днів після народження сина, 19 липня 1960 року, вони організували милу фотосесію для преси в лікарні в Люцерні, Швейцарія.

Одрі Гепберн, Мел Феррер та їхній син Шон / Фото: Associated Press

"У ясну, сонячну неділю після справжньої бурі народився наш міцний, здоровий хлопчик. Як усі молоді матері, я спочатку не могла повірити в те, що це справді мій син і що я можу тримати його на руках... Навіть у дитинстві я найбільше мріяла мати дитину... І я хотіла мати багато дітей... Це була заповітна мрія мого життя... Впевнена, у вісімнадцять років материнство чудове, але, коли доводиться чекати цього багато років, радість стає просто безмежною... Викидні були найстрашнішою сторінкою мого життя. Я страждала сильніше, ніж після розлучення батьків і відходу батька. Від моменту народження Шона сім'я стала для мене головним у житті. Мені болісно бути далеко від нього навіть найкоротший час. Тільки в сім'ї я стаю справжньою. А кіно – це лише гарна вигадка", — розповідала після народження дитини жінка в книжці "Одрі Гепберн. Одкровення про життя, сум і кохання".

Одрі Гепберн із сином Шоном, 1961 рік / Фото: Associated Press

Шона Гепберна-Феррера хрестили через два місяці в каплиці в Бургенштоку, де вінчалися його мати і батько. Хрестильну сукню для дитини розробив, звичайно ж, друг Одрі Юбер де Живанші.

Загалом акторка мала двох дітей. Після розлучення 1968 року Мелом, Одрі перебувала у тяжкій депресії, від якої лікувалася у італійського психіатра Андреа Дотті і в результаті цього спілкування вийшла за нього заміж і народила другого сина Люка. Одрі тоді було 39 років і вагітність протікала тяжко і потребувала майже постійного постільного режиму.

Сини Одрі Гепберн Шон Гепберн Феррер (праворуч) та Лука Дотті (ліворуч), 2010 рік / Фото: Associated Press

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